За підтримку росії Туреччина може потрапити під санкції

08:23 08 серпня Київ, Україна

Західні чиновники стурбовані даними Ердоганом обіцянками після 4-годинних переговорів із путіним у Сочі. Серед них – забезпечити прийом картки «Мир» у п'яти турецьких банках та потроїти взаємний товарообіг – до 100 млрд доларів на рік.

Про це повідомляє Financial Times.



Крім того, як розповів віцепрем'єр росії Олександр Новак, Ердоган погодився платити «у рублях» за російський газ, за допомогою якого Туреччина покриває чверть своїх потреб.

Якщо зближення Ердогана і путіна буде допомагати росії з обходом санкцій, Захід розгляне можливість заходів у відповідь проти Туреччини.

У червні делегація американських чиновників на чолі із заступником міністра фінансів Уоллі Адейемо їздила до Туреччини, щоб попередити місцевих чиновників і банкірів: за спробу сховати «брудні» російські гроші або зневагу до санкційного режиму будуть «вторинні санкції».



Якщо це попередження не буде почуте, Туреччині може загрожувати відхід західних компаній, кажуть джерела FT. Крім того, західні банки можуть відмовитися фінансувати угоди з турецькими контрагентами, що вдарить по тендітній економіці Туреччини, яка зазнає гострого дефіциту твердої валюти, переживає інфляцію під 80% і навантажена зовнішнім боргом на 451 млрд доларів.



Ухвалення загальноєвропейських санкцій проти Туреччини малоймовірне, враховуючи розбіжності в ЄС, кажуть джерела FT. Проте можливі заходи лише на рівні окремих країн. У червні делегація американських чиновників на чолі із заступником міністра фінансів Уоллі Адейемо їздила до Туреччини, щоб попередити місцевих чиновників і банкірів: за спробу сховати «брудні» російські гроші або зневагу до санкційного режиму будуть «вторинні санкції».Якщо це попередження не буде почуте, Туреччині може загрожувати відхід західних компаній, кажуть джерела FT. Крім того, західні банки можуть відмовитися фінансувати угоди з турецькими контрагентами, що вдарить по тендітній економіці Туреччини, яка зазнає гострого дефіциту твердої валюти, переживає інфляцію під 80% і навантажена зовнішнім боргом на 451 млрд доларів.Ухвалення загальноєвропейських санкцій проти Туреччини малоймовірне, враховуючи розбіжності в ЄС, кажуть джерела FT. Проте можливі заходи лише на рівні окремих країн.

"Наприклад, вони можуть попросити про обмеження на торгове фінансування та попросити великі фінансові компанії зменшити фінансування турецьких компаній", - говорить високопоставлений західний чиновник.

Крім того, продовжує він, уряди можуть попросити західні фірми «або розірвати відносини з Туреччиною, або скоротити їх у світлі ризику, яким є розширенням співпраці Туреччини з росією».