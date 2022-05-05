За відмову служити в армії РФ окупанти відкрили 17 нових кримінальних справ

13:10 03 серпня Київ, Україна

Окупаційна "влада" Криму порушила 17 нових кримінальних справ проти кримчан, за "ухилення" від служби в армії РФ.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

«У липні Кримська правозахисна група зафіксувала 17 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 328 КК РФ (Ухилення від служби в Збройних силах РФ). Крім того, було винесено 12 нових вироків за ст. 328 КК РФ», - йдеться в повідомленні.

Всього на кінець липня КПГ зафіксувала 244 кримінальних справи за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в «суди» Криму. За 222 з них вже винесено вирок, ще 22 перебувають на стадії розгляду.



У Кримській правозахисній групі нагадали, що проведення призову жителів окупованих територій до лав армії, що окуповує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Четвертої Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни.



Крім цього, переміщення громадян України на службу в регіони Росії порушує ще й ст. 49 цієї конвенції.



Як пояснила керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, згідно з українським законодавством, громадяни, які проживають в цей час в окупованому Криму, навіть якщо вони змушені були отримувати російські паспорти, залишаються громадянами України.