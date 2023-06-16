За одну ніч росія випустила, а Україна збила рекордну кількість шахедів

Росія вирішила в атаці дронами застосувати тактику "задавити масою". На щастя, як і на землі, у небі тактика теж стала провальною. Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.
Чергову нічну атаку росіяни направили на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури у центральних регіонах країни, зокрема Київщину.
За повідомленням голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, Сили ППО над Києвом збили понад 40 дронів.
Як повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк, окупанти під час сьогоднішньої атаки на Україну "шахедами" використовували нетрадиційні маршрути.
Нагадаємо, КМДА повідомила, що серія вибухів пролунала у Києві вночі 28 травня.
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