За одну ніч росія випустила, а Україна збила рекордну кількість шахедів

08:45 28 травня Київ, Україна

Росія вирішила в атаці дронами застосувати тактику "задавити масою". На щастя, як і на землі, у небі тактика теж стала провальною. Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131 з північного напрямку – Брянська область та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54.

Чергову нічну атаку росіяни направили на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури у центральних регіонах країни, зокрема Київщину.

"Тут, у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр" знищено більшість ударних дронів! Також до відбиття атаки залучено сили та засоби Повітряного командування "Південь" та Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України! В результаті успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди"!", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, Сили ППО над Києвом збили понад 40 дронів.

Як повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня України Наталія Гуменюк, окупанти під час сьогоднішньої атаки на Україну "шахедами" використовували нетрадиційні маршрути.

"Вони намагалися максимально обійти південну ППО, тому вони обходили переважно тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися Україною. Те, що вони намагаються обходити південь, – це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху "шахедів"", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, КМДА повідомила, що серія вибухів пролунала у Києві вночі 28 травня.