За тиждень окупанти просунулися до Бахмута на 2 км — британська розвідка

10:37 10 жовтня Київ, Україна





Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки. Незважаючи на контрнаступ України на північному сході та Херсонщині, росія продовжує віддавати пріоритет своїм наступальним операціям на Донбасі, особливо в районі Бахмута Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



"За останній тиждень російські війська просунулися до міста на 2 км у двох напрямках, наближаючись до прориву в Бахмут, який зазнав дуже значних руйнувань від обстрілів", - повідомили британські розвідники.



За даними британської розвідки, ці сили, ймовірно, включали підрозділи приватної військової компанії Вагнера, включаючи персонал, нещодавно набраний із російських в'язниць.



Постійні зусилля росії щодо прогресу її жорсткого наступу на Донбасі, незважаючи на серйозні загрози на її оперативних флангах, висвітлюють необхідність досягнення успіху в операційній діяльності, йдеться у повідомленні розвідки. У той самий час, це наголошує на негнучкій операційній структурі, яка досі підривала її плани.



Українські наступальні операції продовжують чинити тиск на російські війська як на північному сході, так і на Херсонщині на півдні, йдеться у звіті британської розвідки.