Минулої неділі було евакуйовано понад 7 тис. людей

09:37 21 березня Київ, Україна

Завдяки евакуаційним маршрутам, які працювали протягом неділі, 20 березня, вдалося врятувати 7295 людей. Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, 3985 маріупольців прибули до Запоріжжя 11 автобусами з Бердянська, а також приватним транспортом. Евакуація продовжиться у понеділок, зокрема, планується залучити 50 автобусів із Запоріжжя.



"Місце збору для евакуації автобусами у Бердянську – площа перед міським спорткомплексом у Бердянську по вулиці Мелітопольське шосе, 27. У Бердянську діє гаряча лінія, на яку можна звернутися для отримання допомоги з тимчасового розміщення та евакуації у Запоріжжі. Номери гарячої лінії: +380975515917, +380504397529, +380615336276 та +380615335252", – зазначив Тимошенко.



Також Тимошенко наголосив, що зараз планується евакуація 21 березня маріупольців автобусами з міста Мангуш, а також прибережних населених пунктів у районі Мангуша, зокрема, із села Мелекіне.



"У Бердянську продовжать дозаправку приватних автомобілів маріупольців, які рухаються маршрутом гуманітарного коридору. Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а, вулиця Мелітопольське шосе, 87б", – йдеться у повідомленні.



Заступник керівника ОП повідомив, що у Київській області було успішно евакуйовано 3310 осіб. Також із міста Харків вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань.