За кордоном понад 7 тисяч бійців України пройшли базову підготовку

Понад 7 тисяч українських військовослужбовців Збройних сил України вже пройшли базову підготовку за кордоном.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Олексія Громова.
Пряма мова Громова: "Наразі за направленням експлуатація озброєнь та військової техніки вже пройшли підготовку за кордоном 6 тис. 700 військовослужбовців ЗС України, і наразі триває підготовка ще 300 військовослужбовців.
Щодо базової підготовки військовослужбовців. Наразі вже пройшли підготовку 7 тис. 600 військовослужбовців та триває підготовка 2 тис. 900 військовослужбовців".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадного генерала Олексія Громова.
Пряма мова Громова: "Наразі за направленням експлуатація озброєнь та військової техніки вже пройшли підготовку за кордоном 6 тис. 700 військовослужбовців ЗС України, і наразі триває підготовка ще 300 військовослужбовців.
Щодо базової підготовки військовослужбовців. Наразі вже пройшли підготовку 7 тис. 600 військовослужбовців та триває підготовка 2 тис. 900 військовослужбовців".
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