За цю ніч було збито 41 російську ракету - Залужний

11:34 24 червня Київ, Україна

Черговий масований ракетний обстріл українських міст здійснила росія в ніч проти суботи, 24 червня. Як повідомив вранці на своїй Facebook-сторінці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, із 50-ти випущених ворожих ракет силами оборони України було збито 41. Не вдалося вбити дев'ять ракет Х-22.

За його словами, українські захисники збили 40 ракет крилатих ракет Х-101/Х-555 та одну ракету Калібр.

"Противник завдав ракетного удару по території України крилатими ракетами повітряного базування з бомбардувальників Ту-95мс, Ту-22м3, морського базування Калібр та ударними дронами Shahed-136/131", - розповів військовий.

Він розповів, що 10 літаків стратегічної авіації ворога здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 із Каспійського моря.. Крім того, вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів 9 ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків.

З акваторії Чорного моря окупанти здійснили запуск двох ракет морського базування Калібр. З півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed-136/131. Ракети Х-22 російські військові злочинці направили у напрямку Дніпра та Кривого Рогу, зазначив головнокомандувач ЗСУ.

До відображення повітряної атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань Центр, Південь та Схід ПС ЗСУ, резюмував Залужний.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у ніч на суботу, 24 червня, у Дніпрі, Харкові, Кропивницькому, Миколаєві та Києві місцеві жителі чули вибухи.

Перед вибухами в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск ракет і БПЛА.