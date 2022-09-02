За два місяці ЗСУ знищили 154 склади боєприпасів ворога та 91 базу

08:59 25 серпня Київ, Україна

ЗСУ за період з 28 липня по 23 серпня знищили 154 склади боєприпасів ворога та 91 базу.

Про це 24 серпня повідомив Telegram-канал.



Зазначається, що загалом майже за два місяці демілітаризовано: 154 склади БК, 91 база, чотири казарми, чотири нафтобази, вісім КП та п'ять штабів росіян.



Згідно з представленим списком, найбільша кількість військових складів окупантів ліквідована в Донецькій (54) та Херсонській (58) областях.