За активну проросійську діяльність затримано диякона УПЦ МП

12:58 10 грудня Київ, Україна

Служба безпеки України викрила диякона однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ МП, який публічно схвалював проведення незаконного "референдуму" про нібито "приєднання" регіону до Росії. Про це повідомляється на сайті спецслужби у суботу, 10 грудня.

Вказано, що раніше диякон активував профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту. Він також коментував російські публікації, агітуючи людей йти на "виборчі дільниці" та "голосувати" на користь Росії.. У своїх повідомленнях чоловік заперечував існування українського народу, його мови та культури.

Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет та територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Матеріали для свого деструктивного контенту диякон брав із пропагандистських пабліків російської соцмережі, зокрема "російська весна".

Незалежна експертиза матеріалів, що публікуються, підтвердила підривну діяльність фігуранта.Під час обшуків за місцем проживання диякона правоохоронці виявили комп'ютерну техніку із доказами злочину.

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В даний час клірику повідомили про підозру за статтями про виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, вихваляння її учасників, навмисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі (ст.436-2, ч.1 ст.161 КК) України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як відомо, останнім часом співробітники СБУ регулярно обшукують об'єкти УПЦ МП. 9 грудня повідомлялося про обшуки у Київській та Херсонській областях. Там виявили підозрілих людей, незареєстровану зброю та російські агітки.