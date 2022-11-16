За 8 місяців війни Україна відбила 1300 кібератак - Зеленський

13:53 16 листопада Київ, Україна

За вісім місяців війни Україна відбила 1300 кібератак. Про це під час виступу на панелі "Цифрова трансформація" у рамках саміту G20 сказав президент Володимир Зеленський та запропонував світові взяти український досвід кіберзахисту.



Він зазначив, що внаслідок масованого ракетного удару 15 листопада в Україні на дві третини впав інтернет-трафік.

"Сьогоднішню панель нашого саміту про цифрову трансформацію я прошу вас розглядати саме з погляду безпеки. Це буде своєчасний погляд. Сьогодні не уявити життя без комп'ютерних мереж, швидкісного зв'язку, інтернету і, тим більше, без електрики. Але ваші вороги можуть спробувати позбавити вас саме цього", – сказав президент.

Зеленський порадив учасникам заходу взяти український досвід захисту, щоб убезпечити свої народи.

"Ми створили IT-армію, яка перемагає у кіберпросторі. Найкращі фахівці та компанії країни об'єдналися для захисту держави. Понад 1300 кібератак ми відбили за вісім місяців російської війни. У перший тиждень вторгнення росія знищила ключовий дата-центр нашої країни і рішення у відповідь – це "хмари", до яких ми перенесли частину інформаційних систем", - сказав він.

За словами президента, Україна збудувала захист державних реєстрів, зберегла цифрову стійкість банків.

"Завдяки цифровізації можемо швидко організувати соціальні виплати постраждалим від бойових дій. Мільйони українців щодня користуються нашим державним сервісом "Дія". Це понад 100 державних послуг без контакту із чиновниками", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "Дія" - це і цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів та податків, отримання державної допомоги та збирання коштів на підтримку армії.

"Якщо у вас чи ваших союзників і партнерів ще немає такої системи та такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати. Кіберзахист – це співпраця. Стійкість інститутів – це співпраця. Надійний зв'язок, зокрема супутниковий, – це також співпраця", – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що світовій спільноті слід відкинути суперечки та розвивати колективні зусилля заради глобального миру.