Південна Корея заявила про входження російських літаків до її повітряної буферної зони

07:30 24 серпня Київ, Україна

Південна Корея заявила, що російські військові літаки увійшли до її повітряної буферної зони.

Про це повідомляє The Associated Press.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що цей крок спрямований на запобігання випадковим зіткненням вздовж зони ідентифікації ППО, але не надав більше деталей.



Військові Південної Кореї не підтвердили повідомлення російських ЗМІ про те, що вони підняли винищувачі F-16 у відповідь на двох російських бомбардувальників Ту-95 у супроводі винищувача Су-30, що летіли над водами між Корейським півостровом і Японією.



Інцидент стався через день після того, як Південна Корея та Сполучені Штати розпочали свої найбільші спільні військові навчання у відповідь на ядерну загрозу Північної Кореї.



У навчаннях Ulchi Freedom Shield, що триватимуть до 1 вересня, беруть участь літаки, військові кораблі та танки, а також, ймовірно, десятки тисяч військових.