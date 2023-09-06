Південна Корея виділить Україні $394 млн наступного року

12:11 29 серпня Київ, Україна

Південна Корея планує надати Україні значну фінансову підтримку наступного року. Загальна сума допомоги становитиме 520 мільярдів вон (що еквівалентно 394 мільйонам доларів), що у вісім разів більше, ніж цього року.



Цю інформацію розповсюдило агентство Reuters.



За планами бюджету Південної Кореї на 2024 рік, пакет допомоги буде містити кілька ключових аспектів. Зокрема, 130 мільярдів вон будуть спрямовані на підтримку відновлення, 260 мільярдів вон - на гуманітарну допомогу, і ще 130 мільярдів он буде передано через міжнародні організації.



Президент Юн Сук Йоль оголосив у липні про намір своєї країни надати Україні "значні постачання озброєнь" у поточному році, проте подробиці залишаються за кадром.



Крім того, глава держави відзначив збільшення обсягу офіційної допомоги Південної Кореї для розвитку стратегічно важливих територій, включаючи Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Африку. Сума допомоги збільшиться з 1,4 трлн до 2 трлн вон (еквівалентно 1,51 млрд доларів).



У Міністерстві економіки та фінансів країни пояснили, що збільшення зарубіжної допомоги є частиною зусиль, спрямованих на допомогу південнокорейським компаніям вийти за кордон та захистити національні інтереси, такі як ланцюги постачання, та взяти на себе відповідальність як ключовий член світової спільноти.