Південна Корея передасть Україні машини K600 Rhino

18:26 18 вересня Київ, Україна

Південна Корея підтвердила свою готовність передати Україні дві машини K600 Rhino, призначені для прориву мінних полів. Це рішення було ухвалене урядом Південної Кореї у відповідь на наполегливе прохання та обіцянку підтримки з боку президента Юна Сук Йола.



Мінний тральник Rhino здатний розмінувати тилові райони та очищати шляхи через мінні поля на передовій. Уряд Південної Кореї, однак, закликає Україну використовувати ці машини виключно у гуманітарних операціях.



Під час двосторонньої зустрічі на саміті G7 у Хіросімі у травні президент Південної Кореї Юн Сук Йоль пообіцяв президентові України Володимиру Зеленському надіслати нелетальне обладнання та надати допомогу у повоєнному відновленні.