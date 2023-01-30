Південна Корея зобов'язана наростити військову допомогу Україні - Столтенберг

Єнс Столтенберг наголосив на необхідності Південної Кореї посилити військову підтримку України з урахуванням низки інших країн, які змінили свою політику відмови від постачання зброї.
Про це заявив генеральний секретар НАТО під час свого візиту до південнокорейської столиці Сеул, повідомляє Reuters у понеділок, 30 січня.
Під час свого виступу в Інституті перспективних досліджень Чея в Сеулі він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши про термінову потребу в боєприпасах.
Генсек заявив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов'язані з іншими регіонами і що Альянс хоче допомогти подолати глобальні загрози за рахунок розширення партнерських відносин в Азії.
Після Південної Кореї Столтенберг відвідає Японію. Мета цієї поїздки - зміцнення зв'язків із союзниками США перед війною в Україні та зростаючою конкуренцією з Китаєм.
Про це заявив генеральний секретар НАТО під час свого візиту до південнокорейської столиці Сеул, повідомляє Reuters у понеділок, 30 січня.
Під час свого виступу в Інституті перспективних досліджень Чея в Сеулі він подякував Південній Кореї за нелетальну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, додавши про термінову потребу в боєприпасах.
Генсек заявив, що події в Європі та Північній Америці взаємопов'язані з іншими регіонами і що Альянс хоче допомогти подолати глобальні загрози за рахунок розширення партнерських відносин в Азії.
Після Південної Кореї Столтенберг відвідає Японію. Мета цієї поїздки - зміцнення зв'язків із союзниками США перед війною в Україні та зростаючою конкуренцією з Китаєм.
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