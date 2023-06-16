Південна Корея доставила сотні тисяч артилерійських снарядів в Україну через США

12:37 25 травня Київ, Україна

Згідно з повідомленням Wall Street Journal, Південна Корея зробила "конфіденційну домовленість" зі Сполученими Штатами щодо передачі сотень тисяч артилерійських снарядів для доставки в Україну.



Раніше Вашингтон звернувся до свого азійського союзника з проханням про підтримку в галузі артилерійського озброєння.



Видання зазначає, що "прорив" у цьому питанні стався після зустрічі президента Південної Кореї Юн Сок Йоля з президентом Джо Байденом у Вашингтоні минулого місяця.



Офіційне рішення про постачання снарядів буде ухвалено залежно від подальшого розвитку ситуації. Представники Південної Кореї заявили, що не планують відправляти снаряди безпосередньо чи через Польщу, проте не уточнили про співпрацю зі США.



Переговори щодо експорту боєприпасів також велися з Пентагоном. Зазначимо, що раніше Південна Корея відмовлялася від відправки летальної допомоги Україні, але ситуація змінилася в результаті дипломатичних зустрічей.