Ювенальні прокурори: за 16 днів збройної агресії РФ загинуло 79 дітей

За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено.
Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.
В даний час зруйновано понад 280 навчальних закладів - 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, у Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних закладів.
У середньому під час війни окупантів щодня руйнується 17 навчальних закладів.
Відтак, 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямовану руйнацію таких закладів.
Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, скоєні збройними силами проти дітей.
Якщо ви стали свідком військового злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази .
В даний час зруйновано понад 280 навчальних закладів - 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, у Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних закладів.
У середньому під час війни окупантів щодня руйнується 17 навчальних закладів.
Відтак, 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямовану руйнацію таких закладів.
Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, скоєні збройними силами проти дітей.
Якщо ви стали свідком військового злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази .
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