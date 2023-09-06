Юсов про спецоперацію України в Криму: деталі залишаться в таємниці

15:16 06 вересня Київ, Україна

Спецоперація України на території тимчасово окупованого Криму продовжується, хоча конкретні деталі не розкриваються. Про це повідомив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час свого інтерв'ю.
 
"Цей комплекс заходів перебуває в стадії виконання. Ми не розкриватимемо деталі, але важливо зазначити, що всі поставлені цілі під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут у Криму 24 серпня були досягнуті. У ході цієї операції було знищено особовий склад і військову техніку противника, включаючи чотири ворожі катери", - підкреслив він.
 
Юсов також уточнив, що в рамках спецоперації було ліквідовано кілька десятків представників особового складу армії російської федерації. Водночас він запевнив, що всі українські захисники, які брали участь у цій операції, повернулися додому живими.
 
"Сам факт висадки українського десанту на Кримському півострові є значущим для України, надихає наших громадян та наших союзників, і демонструє нашу рішучість, що дуже демотивує наших ворогів", - наголосив Юсов.
 
Юсов не підтвердив і не спростував інформацію про можливу висадку українського десанту біля населеного пункту Новоозерне в Криму 25 серпня, як повідомлялося в одному з перехоплень, оприлюднених ГУР МОУ, де російський військовий надавав інформацію своєму командиру.
 
"Якщо ворог бачить український десант скрізь, це наша перемога. Ми продовжуватимемо в тому ж дусі. Операція у Криму триває", - підсумував він.
 
Представник також зазначив, що знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму матиме важливе значення для українських військових, оскільки це дозволить їм проводити подальші операції на півострові.
 
"Знищення ЗРК С-400 вже впливає на подальші дії українських захисників, особливо на території тимчасово окупованого Криму, оскільки ця система передбачалася як елемент оборони та прикриття для дій окупантів. Її нейтралізація є успіхом України та дозволить нам проводити більш ефективні операції", - наголосив Юсов.
 
Він також наголосив, що відновлення цього комплексу не відбувається швидко, і загальний запас ЗРК С-400 у російської сторони обмежений.