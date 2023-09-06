Юсов про спецоперацію України в Криму: деталі залишаться в таємниці

15:16 06 вересня Київ, Україна

Спецоперація України на території тимчасово окупованого Криму продовжується, хоча конкретні деталі не розкриваються. Про це повідомив Андрій Юсов , представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час свого інтерв'ю.

"Цей комплекс заходів перебуває в стадії виконання. Ми не розкриватимемо деталі, але важливо зазначити, що всі поставлені цілі під час висадки українського десанту на мисі Тарханкут у Криму 24 серпня були досягнуті. У ході цієї операції було знищено особовий склад і військову техніку противника, включаючи чотири ворожі катери", - підкреслив він.

Юсов також уточнив, що в рамках спецоперації було ліквідовано кілька десятків представників особового складу армії російської федерації. Водночас він запевнив, що всі українські захисники, які брали участь у цій операції, повернулися додому живими.

"Сам факт висадки українського десанту на Кримському півострові є значущим для України, надихає наших громадян та наших союзників, і демонструє нашу рішучість, що дуже демотивує наших ворогів", - наголосив Юсов.

Юсов не підтвердив і не спростував інформацію про можливу висадку українського десанту біля населеного пункту Новоозерне в Криму 25 серпня, як повідомлялося в одному з перехоплень, оприлюднених ГУР МОУ, де російський військовий надавав інформацію своєму командиру.

"Якщо ворог бачить український десант скрізь, це наша перемога. Ми продовжуватимемо в тому ж дусі. Операція у Криму триває", - підсумував він.

Представник також зазначив, що знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму матиме важливе значення для українських військових, оскільки це дозволить їм проводити подальші операції на півострові.

"Знищення ЗРК С-400 вже впливає на подальші дії українських захисників, особливо на території тимчасово окупованого Криму, оскільки ця система передбачалася як елемент оборони та прикриття для дій окупантів. Її нейтралізація є успіхом України та дозволить нам проводити більш ефективні операції", - наголосив Юсов.

Він також наголосив, що відновлення цього комплексу не відбувається швидко, і загальний запас ЗРК С-400 у російської сторони обмежений.