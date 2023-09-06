Юсов про спецоперацію України в Криму: деталі залишаться в таємниці

Спецоперація України на території тимчасово окупованого Криму продовжується, хоча конкретні деталі не розкриваються. Про це повідомив Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час свого інтерв'ю.
Юсов також уточнив, що в рамках спецоперації було ліквідовано кілька десятків представників особового складу армії російської федерації. Водночас він запевнив, що всі українські захисники, які брали участь у цій операції, повернулися додому живими.
Юсов не підтвердив і не спростував інформацію про можливу висадку українського десанту біля населеного пункту Новоозерне в Криму 25 серпня, як повідомлялося в одному з перехоплень, оприлюднених ГУР МОУ, де російський військовий надавав інформацію своєму командиру.
Представник також зазначив, що знищення російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" у тимчасово окупованому Криму матиме важливе значення для українських військових, оскільки це дозволить їм проводити подальші операції на півострові.
Він також наголосив, що відновлення цього комплексу не відбувається швидко, і загальний запас ЗРК С-400 у російської сторони обмежений.
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