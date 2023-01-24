Юрій Ігнат розповів про підготовку військових аеродромів до прийому літаків

14:26 24 січня Київ, Україна

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат повідомив, що вже фактично відомо, який тип літаків отримає Україна від союзників та які терміни підготовки особового складу. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

За його словами, питання постачання літаків постійно порушує найвище військове керівництво України та керівництво Міноборони.

"Наші військові льотчики їздили до Сполучених Штатів, виділялися кошти на навчання наших пілотів... Тобто авіаційна тема ніколи не сходила з порядку денного. Вже фактично визначено тип літака, який, ймовірно, буде надано Україні та відповідні терміни підготовки особового складу”, - розповів Ігнат.

Він зазначив, що йдеться не лише про підготовку льотного складу, а й про підготовку авіаінженерів.

"Це надзвичайно важлива складова, без якої не можна обійтися. Саме тому цей процес не такий простий, як і підготовка інфраструктури – тут також Міністерство інфраструктури приєднуватиметься до того, щоб підготувати інфраструктуру наших військових аеродромів для прийому такої техніки. Усіма зусиллями робиться все для того, щоб наша мрія перейти на цей літак реалізувалася якнайшвидше", - заявив спікер.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, питання надання Україні літаків зрушило з мертвої точки.

Раніше Нідерланди назвали умову передачі Україні винищувачів F-16.