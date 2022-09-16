Юрій Бутусов вимагає проведення судової реформи

10:50 17 червня Київ, Україна

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П'ятнадцятого червня на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» відомий український журналіст Юрій Бутусов прокоментував проблеми з українським правосуддям, які в нашій країні намагаються вирішити за допомогою поліції. Також він звернувся до гаранта Конституції Володимир Зеленський з яким закликом.



Бутусов в своєму пості написав: «Спроба вирішити проблеми правосуддя за допомогою поліції ніколи не були і не будуть успішними, і нічого крім конфлікту, крові і ненависті породити не можуть. Гострі і резонансні злочини, злочини проти особистості в суспільстві справи повинен розглядати суд присяжних. Для резонансних процесів повинні бути зали, в які поміщається досить велике число людей, і забезпечені умови доступу ЗМІ. Процеси по злочинах проти особистості повинні йти швидко, а не затягуватися і дратувати людей багаторічним протистоянням. Це азбучні істини, і поки всього цього немає, правосуддя і закону немає. І суд замість незграбного держави залишатиметься в руках, політиків, суспільства і самосуду ».



Звертаючись безпосередньо до українського лідера Володимиру Олександровичу, журналіст зазначив: «А президенту Зеленському рекомендую уважно подивитися відео, і задуматися, що, по-перше, резонансні справи в державі будуть завжди, і якщо промовчати на одному суді, то на іншому промовчати вам вже можуть і не дозволити. А по-друге, подумайте про виклики, які чекають попереду - після вступу в силу підписаного вами земельної реформи при відсутності електронного кадастру, при відсутності тисяч суддів в районних судах, що ж буде творитися в країні. І як же на тлі цих судів будете виглядати ви зі своїм рейтингом? Зробіть судову реформу, або не сподівайтеся, що несправедливого суду вдасться уникнути вам самому ».