Юрчишин виступить свідком у справі про змову суддів КСУ

17:18 09 листопада Київ, Україна

Держбюро розслідувань за заявою нардепа Ярослава Юрчишина порушило кримінальну справу проти КСУ про ймовірну "злочинну змову суддів Конституційного Суду з метою захоплення влади", 12 листопада Юрчишин дасть свідчення.

Про це повідомили в пресслужбі політсили.

"Народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин запрошений в ДБР як свідок по кримінальній справі, яка була порушена за його заявою про ймовірну злочинну змову суддів КСУ з метою захоплення влади. ДБР Ярослав Юрчишин повинен відвідати 12 листопада", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що заяву депутат направив до Офісу Генпрокурора 29 жовтня. Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) було зареєстровано, внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань і направлено в ДБР. У ДБР справу перекваліфікували за ч. 2 ст. 344 - Втручання в діяльність державного діяча з використанням свого службового становища.