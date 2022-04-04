Юрчишин виступить свідком у справі про змову суддів КСУ

Держбюро розслідувань за заявою нардепа Ярослава Юрчишина порушило кримінальну справу проти КСУ про ймовірну "злочинну змову суддів Конституційного Суду з метою захоплення влади", 12 листопада Юрчишин дасть свідчення.
Про це повідомили в пресслужбі політсили.
Відзначається, що заяву депутат направив до Офісу Генпрокурора 29 жовтня. Кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу України (захоплення державної влади) було зареєстровано, внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань і направлено в ДБР. У ДБР справу перекваліфікували за ч. 2 ст. 344 - Втручання в діяльність державного діяча з використанням свого службового становища.
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