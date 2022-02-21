Юрченко прийшов у Раду: "Я доведу всім, що не винен"

Після звільнення під заставу Олександр Юрченко відвідав Верховну Раду, де зробив заяву представникам преси про те, що його вихід з фракції - вимушене рішення, і він повернеться, коли доведе свою невинність.
Він не став конкретно говорити, хто допоміг йому вийти з СІЗО, внісши заставу.
Небайдужі люди, які хвилюються за Київщину. Київщина дуже сильно страждає від полігонів і побутового сміття, - сказав Юрченко.
Він також не дав чіткої відповіді на питання, чи був це його голос на плівках, які злили в інтернет, пославшись на неможливість розголошувати матеріали досудового розслідування.
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