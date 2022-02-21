Юрченко прийшов у Раду: "Я доведу всім, що не винен"

14:32 29 вересень Київ, Україна

Після звільнення під заставу Олександр Юрченко відвідав Верховну Раду, де зробив заяву представникам преси про те, що його вихід з фракції - вимушене рішення, і він повернеться, коли доведе свою невинність.

"Я доведу всім, що я не винен... Я вийшов з фракції, щоб не кидати тінь на фракцію. Тимчасово, поки не доведу, що непричетний. Працювати у Верховній Раді - мій обов'язок, який поклали на мене люди на мажоритарному виборчому окрузі, - сказав Юрченко.

Він не став конкретно говорити, хто допоміг йому вийти з СІЗО, внісши заставу.



Небайдужі люди, які хвилюються за Київщину. Київщина дуже сильно страждає від полігонів і побутового сміття, - сказав Юрченко.



Він також не дав чіткої відповіді на питання, чи був це його голос на плівках, які злили в інтернет, пославшись на неможливість розголошувати матеріали досудового розслідування.