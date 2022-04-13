Мовний закон набирає обертів: набули чинності нові статті

09:44 16 липня Київ, Україна

Сьогодні отримали юридичну силу і стали обов'язковими до виконання друга-шоста, восьма статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вони спрямовані на врегулювання спірних питань щодо використання української мови в сфері культури.



Про це повідомляє Міністерство культури і інформаційної політики.



Зокрема, згаданими нормами передбачено, що:

мовою проведення культурних, розважальних і видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом про порядок реалізації прав корінних народів, національних меншин України;

супровід культурних заходів в Україні здійснюється державною мовою, або ж організатор забезпечує синхронний або послідовний переклад такого виступу державною мовою;

оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-творчі і видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. Можуть використовуватися інші мови поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більше за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою.

Згідно з новими нормами, публічне виконання і/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному або комунальному театрі має супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу або іншим способом; мовою музейної справи та художніх виставок, а також мовою розповсюдження і демонстрування фільмів в Україні є державна мова.



У МКІП пояснили, що в рамках заходів кінофестивалів, що проводяться в Україні за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, в кіновидовищних закладах України допускається показ фільмів мовою оригіналу, але з субтитрами, виконаними державною мовою.



Туристичне та екскурсійне обслуговування повинно бути українською мовою, але туристичне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою.