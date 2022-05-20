Мовний іспит для претендентів на громадянство і держпосади буде однаковим

Член Нацкомісії по стандартах державної мови Юлія Чернобров повідомила, що іспит з української мови для осіб претендентів на державні посади і на отримання громадянства буде проходити за однією схемою.
"Процедура іспиту і для осіб, які претендують на зайняття визначених законом посад, і для осіб, які будуть складати іспит для отримання громадянства України - однакова. Виходимо з того, що іспит саме на володіння державною мовою. Тому, при письмовій частині іспиту претендент:
▪️ повинен показати вміння, розуміти все, що він чує і читає;
▪️ повністю розуміє загальний зміст прочитаного;
▪️ вміє критично оцінити ситуацію;
▪️ може інтерпретувати оцінки і висновки автора,
▪️ логічно і послідовно вміє висловлювати свої думки в письмовій формі засобами державної мови;
▪️ писати зрозумілі, добре структуровані тексти різної тематики;
▪️ викладати і доводити свою позицію;
▪️ наводити аргументи, робити висновки", - зазначила член комісії.
Також Чернобров повідомила про умови усного іспиту.
"Претендент повинен:
▪️ показати вміння зв'язно, логічно і спонтанно висловлюватися на загальні теми;
▪️ користуватися лексичним і фразеологічним багатством української мови;
▪️ вільно спілкуватися на будь-яку тему, пов'язану з професійною сферою;
▪️ переконливо відстоювати свою позицію, наводити аргументи, завершувати офіційну бесіду;
▪️ вибудовувати свою вербальну поведінку відповідно до ситуації і моделі спілкування в сфері виконання службових обов'язків.
Загалом, під час іспиту претендент повинен однаково вільно, правильно та доречно використовувати широкий діапазон мовних засобів вираження в усіх видах мовленнєвої діяльності", - зазначила філологиня.
За її словами, Національна комісія зі стандартів державної мови завчасно оприлюднить інформацію про організацію та проведення іспиту, а також надасть всі нормативні документи, що регулюють проведення іспиту на сайті Міністерства освіти і науки України. Також будуть надані зразки випробувальної роботи, інструкції для претендентів і інші супровідні документи.
"Процедура іспиту і для осіб, які претендують на зайняття визначених законом посад, і для осіб, які будуть складати іспит для отримання громадянства України - однакова. Виходимо з того, що іспит саме на володіння державною мовою. Тому, при письмовій частині іспиту претендент:
▪️ повинен показати вміння, розуміти все, що він чує і читає;
▪️ повністю розуміє загальний зміст прочитаного;
▪️ вміє критично оцінити ситуацію;
▪️ може інтерпретувати оцінки і висновки автора,
▪️ логічно і послідовно вміє висловлювати свої думки в письмовій формі засобами державної мови;
▪️ писати зрозумілі, добре структуровані тексти різної тематики;
▪️ викладати і доводити свою позицію;
▪️ наводити аргументи, робити висновки", - зазначила член комісії.
Також Чернобров повідомила про умови усного іспиту.
"Претендент повинен:
▪️ показати вміння зв'язно, логічно і спонтанно висловлюватися на загальні теми;
▪️ користуватися лексичним і фразеологічним багатством української мови;
▪️ вільно спілкуватися на будь-яку тему, пов'язану з професійною сферою;
▪️ переконливо відстоювати свою позицію, наводити аргументи, завершувати офіційну бесіду;
▪️ вибудовувати свою вербальну поведінку відповідно до ситуації і моделі спілкування в сфері виконання службових обов'язків.
Загалом, під час іспиту претендент повинен однаково вільно, правильно та доречно використовувати широкий діапазон мовних засобів вираження в усіх видах мовленнєвої діяльності", - зазначила філологиня.
За її словами, Національна комісія зі стандартів державної мови завчасно оприлюднить інформацію про організацію та проведення іспиту, а також надасть всі нормативні документи, що регулюють проведення іспиту на сайті Міністерства освіти і науки України. Також будуть надані зразки випробувальної роботи, інструкції для претендентів і інші супровідні документи.
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