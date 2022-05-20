Мовний іспит для претендентів на громадянство і держпосади буде однаковим

13:31 17 грудня Київ, Україна

Член Нацкомісії по стандартах державної мови Юлія Чернобров повідомила, що іспит з української мови для осіб претендентів на державні посади і на отримання громадянства буде проходити за однією схемою.



"Процедура іспиту і для осіб, які претендують на зайняття визначених законом посад, і для осіб, які будуть складати іспит для отримання громадянства України - однакова. Виходимо з того, що іспит саме на володіння державною мовою. Тому, при письмовій частині іспиту претендент:



▪️ повинен показати вміння, розуміти все, що він чує і читає;

▪️ повністю розуміє загальний зміст прочитаного;

▪️ вміє критично оцінити ситуацію;

▪️ може інтерпретувати оцінки і висновки автора,

▪️ логічно і послідовно вміє висловлювати свої думки в письмовій формі засобами державної мови;

▪️ писати зрозумілі, добре структуровані тексти різної тематики;

▪️ викладати і доводити свою позицію;

▪️ наводити аргументи, робити висновки", - зазначила член комісії.



Також Чернобров повідомила про умови усного іспиту.



"Претендент повинен:



▪️ показати вміння зв'язно, логічно і спонтанно висловлюватися на загальні теми;

▪️ користуватися лексичним і фразеологічним багатством української мови;

▪️ вільно спілкуватися на будь-яку тему, пов'язану з професійною сферою;

▪️ переконливо відстоювати свою позицію, наводити аргументи, завершувати офіційну бесіду;

▪️ вибудовувати свою вербальну поведінку відповідно до ситуації і моделі спілкування в сфері виконання службових обов'язків.



Загалом, під час іспиту претендент повинен однаково вільно, правильно та доречно використовувати широкий діапазон мовних засобів вираження в усіх видах мовленнєвої діяльності", - зазначила філологиня.



За її словами, Національна комісія зі стандартів державної мови завчасно оприлюднить інформацію про організацію та проведення іспиту, а також надасть всі нормативні документи, що регулюють проведення іспиту на сайті Міністерства освіти і науки України. Також будуть надані зразки випробувальної роботи, інструкції для претендентів і інші супровідні документи.