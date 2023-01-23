Японський прем'єр-міністр має намір відвідати Київ

09:53 23 січня Київ, Україна

У лютому прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планує відвідати Київ для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.



Про це повідомило видання Yomiuri із посиланням на джерела в японському уряді.



Як голова G7 цього року, Японія хоче показати, що має намір продовжувати надавати підтримку Україні, а також планує оприлюднити спільну з Києвом заяву про засудження агресії росії.



Міністерство закордонних справ Японії поки не коментує інформацію ЗМІ, але виступаючи в телевізійній програмі, заступник головного секретаря Кабінету міністрів Сейдзі Кіхара сказав, що Японія має розглянути таку ідею.



Раніше цього місяця японський лідер сказав президенту Зеленському під час телефонної розмови, що подумає над запрошенням відвідати Київ.