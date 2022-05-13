Японія заборонить експорт для рф

11:56 13 травня Київ, Україна

Японія не експортуватиме до росії високотехнологічні товари.



Про це у Telegram-каналі повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.



"Йдеться про 3D-принтери, квантові комп'ютери та електронні мікроскопи. Росія без технологій все більше нагадуватиме Радянський Союз", - написав він.



Єрмак зазначив, що санкції вже змушують рф використовувати комп'ютерні чіпи з посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.



10 травня Японія запровадила нові санкції проти рф. Так, під обмеження потрапили 130 осіб, зокрема, прем'єр-міністр росії, заступник секретаря радбезу рф, главарі "Л/ДНР" та інші. Також було розширено список підсанкційних компаній та організацій, пов'язаних із оборонним сектором.