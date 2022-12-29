Японія виступає за реформу Ради безпеки ООН через агресію Росії

Японія підтримує реформу Радбезу ООН, а також закликає Україну та багато інших країн виступати з конкретними пропозиціями та ідеями.
Про це заявив японський посол Кунінорі Мацуда в інтерв'ю агентству Інтерфакс.
Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня Україна офіційно порушила питання виключення росії із Ради безпеки ООН. У МЗС Естонії зазначили , що великої міжнародної підтримки в України з питання виключення Росії з Ради безпеки ООН немає, а розгляд цієї пропозиції був би можливий лише за умови згоди дуже великої кількості держав.
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