Японія виступає за реформу Ради безпеки ООН через агресію Росії

16:19 29 грудня Київ, Україна

Японія підтримує реформу Радбезу ООН, а також закликає Україну та багато інших країн виступати з конкретними пропозиціями та ідеями.
 
Про це заявив японський посол Кунінорі Мацуда в інтерв'ю агентству Інтерфакс.
"Ще до початку цієї війни протягом багатьох років Японія була, є і буде найстійкішим прихильником реформи ООН і особливо реформи Ради Безпеки ООН. Як ми можемо досягти реформи Ради Безпеки ООН? Це непросте завдання, але є один момент, який ясно показує необхідність реформ, і це - війна. Член Ради Безпеки ООН розпочав односторонню агресію. Це не було передбачено батьками-засновниками ООН", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, у понеділок, 26 грудня Україна офіційно порушила питання виключення росії із Ради безпеки ООН. У МЗС Естонії зазначили , що великої міжнародної підтримки в України з питання виключення Росії з Ради безпеки ООН немає, а розгляд цієї пропозиції був би можливий лише за умови згоди дуже великої кількості держав.
 