Японія виступає за реформу Ради безпеки ООН через агресію Росії

16:19 29 грудня Київ, Україна

Японія підтримує реформу Радбезу ООН, а також закликає Україну та багато інших країн виступати з конкретними пропозиціями та ідеями.

Про це заявив японський посол Кунінорі Мацуда в інтерв'ю агентству Інтерфакс.