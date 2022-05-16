Японія виділить кредит Україні на пільгових умовах

16:13 16 травня Київ, Україна

Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту у розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах.

Ці гроші будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків – забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних потреб, на охорону здоров'я та підтримку переселенців.



Міністр фінансів України Сергій Марченко та Президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джайка (JICA) Др. Акіхіко Танака підписали кредитну угоду щодо надання Україні кредиту у розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах.



Про це повідомляє Міністерство фінансів України у понеділок, 16 травня.

"Пільговий кредит у 13 млрд ієн, який є першою частиною узгодженої фінансової допомоги між Україною та Японією, буде направлений до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, насамперед, на підтримку найбільш незахищеного населення України", - зазначив Сергій Марченко.

У підписаній Угоді, перш за все, йдеться про бюджетну підтримку стабілізації ситуації в Україні, зокрема, забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних витрат, витрат на охорону здоров'я, підтримку внутрішньопереміщених осіб та інших пріоритетних витрат.



Термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі пільговий період – 10 років, процентна ставка – 1% річних.