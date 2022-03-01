Японія ввела санкції проти керівництва РФ, включаючи Путіна, Медведєва, Шойгу та Лаврова

06:13 01 березень Київ, Україна





Японские санкции относятся к российскому государственному руководству, а также организациям и компаниям. Об этом сообщили в МИДе страны.



Персональные ограничения касаются: Правительство Японии ввело санкции против руководства России. Ограничения касаются лично Владимира Путина . Об этом сообщает Kyodonews.Японские санкции относятся к российскому государственному руководству, а также организациям и компаниям. Об этом сообщили в МИДе страны.

президента Владимира Путина,

министра иностранных дел Сергея Лаврова ,

, главы минобороны Сергея Шойгу,

заместителя главы совета безопасности Дмитрия Медведева,

секретаря Совбеза Николая Петрушева,

начальника генштаба Валерия Герасимова,

еще трое чиновников.

Известно, что Япония заморозит их активы.



Также страна ввела экспортные санкции против государства-агрессора. Они касаются 49 компаний и организаций. Среди них ФСБ, ГРУ, «Ростех» и т.д.