Японія ввела санкції проти керівництва РФ, включаючи Путіна, Медведєва, Шойгу та Лаврова

06:13 01 березень Київ, Україна

Правительство Японии ввело санкции против руководства России. Ограничения касаются лично Владимира Путина. Об этом сообщает Kyodonews.

Японские санкции относятся к российскому государственному руководству, а также организациям и компаниям. Об этом сообщили в МИДе страны.

Персональные ограничения касаются:
  • президента Владимира Путина,
  • министра иностранных дел Сергея Лаврова,
  • главы минобороны Сергея Шойгу,
  • заместителя главы совета безопасности Дмитрия Медведева,
  • секретаря Совбеза Николая Петрушева,
  • начальника генштаба Валерия Герасимова,
  • еще трое чиновников.
Известно, что Япония заморозит их активы.

Также страна ввела экспортные санкции против государства-агрессора. Они касаются 49 компаний и организаций. Среди них ФСБ, ГРУ, «Ростех» и т.д.