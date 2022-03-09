Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для ЗСУ

17:40 08 березень Київ, Україна

Вперше в історії Японія надасть Україні військову допомогу, а саме захисні засоби для українських військових, повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
"Подібний акт відбувся вперше в історії Японії. Хочу, щоб ви знали – Японією надається безпрецедентна підтримка Україні", - наголосив Корсунський.
🔻 Японці нададуть українцям бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери, різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.

🔻 Раніше Японія заборонила ввозити до Росії обладнання для нафтопереробної галузі. Також Токіо ввів санкції проти громадян та компаній РФ та Білорусії.

🔻 Японська Honda зупинить експорт автомобілів, мотоциклів та іншої продукції до РФ. А Mazda більше не відправлятиме запчастини в країну-агресора.

Дякуємо дружній Японії за підтримку та допомогу. Разом знищимо терористів!