Японія вперше в історії надасть Україні допомогу для ЗСУ

Вперше в історії Японія надасть Україні військову допомогу, а саме захисні засоби для українських військових, повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
🔻 Японці нададуть українцям бронежилети, шоломи, намети, зимовий одяг, медикаменти, генератори, камери, різноманітні знаряддя для використання у надзвичайних ситуаціях.
🔻 Раніше Японія заборонила ввозити до Росії обладнання для нафтопереробної галузі. Також Токіо ввів санкції проти громадян та компаній РФ та Білорусії.
🔻 Японська Honda зупинить експорт автомобілів, мотоциклів та іншої продукції до РФ. А Mazda більше не відправлятиме запчастини в країну-агресора.
Дякуємо дружній Японії за підтримку та допомогу. Разом знищимо терористів!
🔻 Раніше Японія заборонила ввозити до Росії обладнання для нафтопереробної галузі. Також Токіо ввів санкції проти громадян та компаній РФ та Білорусії.
🔻 Японська Honda зупинить експорт автомобілів, мотоциклів та іншої продукції до РФ. А Mazda більше не відправлятиме запчастини в країну-агресора.
Дякуємо дружній Японії за підтримку та допомогу. Разом знищимо терористів!
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі