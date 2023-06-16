Японія посилює санкції проти росії через вторгнення в Україну

11:15 26 травня Київ, Україна

Японія ухвалила рішення щодо подальшого посилення санкцій стосовно росії у зв'язку з військовим вторгненням в Україну.



Цю інформацію оприлюднило Міністерство закордонних справ Японії 26 травня. За новими заходами, Японія заморожує активи 17 фізичних осіб та 78 організацій з росії, які мають зв'язок з анексією Криму або дестабілізацією ситуації на сході України.



Більше того, запроваджуються обмеження щодо семи осіб зі східних та південних регіонів України, які мають причетність до незаконного "приєднання" територій до російської федерації.



До списку санкцій увійшли високопоставлені військові росії, включаючи Михайла Зуська, начальника штабу російського військового угруповання "Захід", Михайла Теплинського, командувача Повітряно-десантних військ росії, та Сергія Каракаєва, командувача ракетними військами стратегічного призначення.



Крім того, до списку потрапили керівник та члени ради директорів державного концерну "Алмаз-Антей" Ян Новіков, командир батальйону "Спарта" Артем Жога та ведуча Ольга Скабеєва.



Серед організацій, чиї активи будуть заморожені, згадуються НВП "Зв'язок", завод "Метеор" та підприємства російської авіаційної та оборонної промисловості.



Крім того, застосовуються експортні обмеження щодо 80 російських організацій, включаючи Фонд перспективних досліджень, Федеральну службу з військово-технічного співробітництва, АТ "Концерн Автоматика", компанію "КАМАЗ", фонд "Сколково", Державний льотно-випробувальний центр імені В.П. Чкалова, оператора "Мегафон" та інших.