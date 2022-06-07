Японія встановила нові санкції проти росії

Японія винесла нові санкції проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомляє МЗС Японії.
До списку обмежень потрапили Россельхозбанк та Московський кредитний банк.
Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.
У МЗС також повідомили, що Японія запровадить заборону на експорт у рф товарів, які сприяють зміцненню промислової інфраструктури. Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.
До списку обмежень потрапили Россельхозбанк та Московський кредитний банк.
Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.
У МЗС також повідомили, що Японія запровадить заборону на експорт у рф товарів, які сприяють зміцненню промислової інфраструктури. Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.
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