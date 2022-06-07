Японія встановила нові санкції проти росії

08:41 07 червня Київ, Україна

Японія винесла нові санкції проти росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

 
Про це повідомляє МЗС Японії.

До списку обмежень потрапили Россельхозбанк та Московський кредитний банк.

Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.

У МЗС також повідомили, що Японія запровадить заборону на експорт у рф товарів, які сприяють зміцненню промислової інфраструктури. Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.