Японія надасть допомогу ДСНС та громадам Київської області

19:00 08 грудня Київ, Україна

Токіо виділить 4,5 млн доларів допомоги ДСНС та громадам Київської області. Про це повідомляє МВС України у четвер, 8 грудня.



Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський подякував за цю допомогу з боку Токіо послу Японії в Україні Мацуду Кунінорі.



Українське відомство зазначає, що за підтримки уряду Японії у співпраці з ПРООН в Україні розпочато новий проєкт міжнародної технічної допомоги за участю ДСНС України та низки громад на Київщині загальною вартістю 4,5 млн доларів США.



Цей проєкт передбачає надання піротехнічним підрозділам ДСНС автомобілів, засобів бронезахисту, металодетекторів, іншого спецобладнання.



Крім того, Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) розпочало співпрацю з ДСНС у галузі розмінування.

"Розмінування для нас дуже важливе в сенсі доступу до об'єктів критичної інфраструктури, доріг, інших складових життєзабезпечення. З іншого боку, розмінування є довгою історією тривалістю в роки. З огляду на це ми можемо визначити та планувати напрями такої спільної роботи на десятиліття вперед", - зазначив Монастирський.

Учасники зустрічі також торкнулися питання забезпечення мобільних Пунктів Незламності всім необхідним і в цілому подолання викликів, які готує зима.



Монастирський поінформував партнерів, що в системі ДСНС вже розгорнуто понад тисячу Пунктів Незламності, з яких 300 є пересувними.



Глава МВС подякував японській стороні за тривалу та послідовну практичну допомогу у створенні та реформуванні української поліції.



Посол Кунінорі запевнив у підтримці українських партнерів та всього народу України, який веде справедливу боротьбу за власну державність.