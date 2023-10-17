Японія допоможе Україні розмінувати деокуповані території та відновлювати агросектор

09:46 17 жовтня Київ, Україна

Україна та Японія 17 жовтня обговорили співпрацю у сільськогосподарському секторі, експорт зернових «Шляхами солідарності» ситуацію в аграрній галузі та розмінування України.

Про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.



Перший заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький розповів про проблеми українських малих та середніх агропідприємців у результаті повномасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема, про різні програми допомоги та гранти.

"Підтримка фермерів охоплює безпосереднє фінансування та ресурсну допомогу насінням, добривами. Така допомога планується з наступного року коштом Європейського Союзу", — сказав Висоцький.

За його словами, у проєкті бюджету на 2024 рік заплановано майже 800 млн гривень на підтримку аграріїв на деокупованих територіях, 20 млн євро з яких Україна отримала від ЄС. Це безповоротна допомога для сільськогосподарських підприємців.