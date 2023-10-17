Японія допоможе Україні розмінувати деокуповані території та відновлювати агросектор

Україна та Японія 17 жовтня обговорили співпрацю у сільськогосподарському секторі, експорт зернових «Шляхами солідарності» ситуацію в аграрній галузі та розмінування України.
Про це йдеться на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Перший заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький розповів про проблеми українських малих та середніх агропідприємців у результаті повномасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема, про різні програми допомоги та гранти.
Перший заступник голови Мінагрополітики Тарас Висоцький розповів про проблеми українських малих та середніх агропідприємців у результаті повномасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема, про різні програми допомоги та гранти.
За його словами, у проєкті бюджету на 2024 рік заплановано майже 800 млн гривень на підтримку аграріїв на деокупованих територіях, 20 млн євро з яких Україна отримала від ЄС. Це безповоротна допомога для сільськогосподарських підприємців.
У відомстві наголосили, що одна з актуальних проблем аграріїв – заміновані поля. Для цього у бюджеті на наступний рік було виділено 2 млрд грн.
У свою чергу японська сторона запевнила у підтримці та допомозі України з боку уряду Токіо. Зокрема у питанні гуманітарного розмінування щодо відновлення агросектору.
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