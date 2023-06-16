Японія передасть Україні близько 100 транспортних засобів

18:40 24 травня Київ, Україна

Міністр оборони Японії Тосіро Іно вручив послу України Сергію Корсунському документ, в якому перераховано кількість та типи транспортних засобів, які будуть передані Україні. Серед них — напівтонні вантажівки, високомобільні транспортні засоби та вантажно-розвантажувальні машини.

«Ми сподіваємося, що вторгнення припиниться якнайшвидше і мирне повсякденне життя повернеться. Ми надаємо стільки підтримки, скільки зможемо», - сказала Іно.

Пожертвування, яке також включає 30 000 продовольчих пайків, було зроблено у зв'язку з тим, що Японія переглянула свою політику передачі військової техніки в рамках нової концепції національної безпеки, що дозволяє її збройним силам грати більш активну роль, відійшовши від принципу самооборони, що існував після Другої світової війни.

У той час, як інші країни постачали танки, ракети та винищувачі в Україну, Японія обмежувала свої пожертвування нелетальним обладнанням через свою політику, яка забороняє надання летальної зброї країнам, які беруть участь у конфліктах.



З початку російського вторгнення минулого року Японія надала Україні бронежилети, каски, протигази, захисні костюми, невеликі безпілотники та продовольчі пайки.



Під час зустрічі на саміті "Великої сімки" у Хіросімі прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв президенту Володимиру Зеленському подарувати вантажівки. Крім того, Японія запропонувала надати медичну допомогу пораненим українським солдатам у японському військовому шпиталі.



Загалом Японія надала Україні понад 7 мільярдів доларів і зробила незвичайний крок, прийнявши понад 2 000 переміщених українців, надавши їм житло, підтримку у працевлаштуванні та освітню допомогу, незважаючи на свою традиційно сувору імміграційну політику.