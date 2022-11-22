Японія відправила в Україну екстрену допомогу

14:25 22 листопада Київ, Україна

Японія доставить Україні, як підтримку для підготовки до зими, генератори та лампи на сонячних батареях на суму понад $2,5 млн. Про це повідомило японське МЗС у вівторок, 22 листопада.

"Уряд Японії ухвалив рішення надати Україні надзвичайну фінансову допомогу у розмірі приблизно $2,57 млн як підтримку для підготовки до зими в секторі електроенергетики", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що генератори та лампи будуть передані Україні через управління верховного комісара ООН у справах біженців.



У МЗС Японії зазначили, що в Україні проводяться масштабні відключення електроенергії через руйнування значної частини енергетичної інфраструктури країни ударами росії. В умовах настання зимових холодів допомога Японії матиме велике значення для тих, хто не може користуватися опалювальними приладами та освітлювальним обладнанням.