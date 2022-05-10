Японія оголосила про нові санкції проти росії

07:31 10 травня Київ, Україна

Нові санкції, спрямовані Японією проти росії, особливо зачіплять прем'єр-міністра михайла мішустіна та підприємства оборонного сектора.



Про це повідомив Reuters.



Йдеться про заборону експорту деяких товарів підсанкційних груп та заморожування активів низки російських чиновників та представників так званих "ЛДНР".



Крім мішустіна, у списку санкцій ще близько 130 осіб, у тому числі заступник секретаря Ради безпеки Рашид Нургалієв та родичі близького російському президенту володимиру путіну бізнесмена Геннадія Тимченка.



Під санкції також потрапили 70 компаній, зокрема, концерн "Алмаз-Антей", корпорації "Тактичне ракетне озброєння", Всеросійський науково-дослідний інститут "Еталон".



Загалом у японські списки санкцій тепер входять понад 700 громадян росії та білорусі, а також понад 200 організацій.