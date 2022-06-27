Японія має намір розширити санкції проти росії

09:28 27 червня Київ, Україна

Уряд Японії оголосив про додаткові санкції проти росії, які включають заборону імпорту російського золота.

З відповідною заявою виступив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.



За словами Кісіда, додаткові санкції, які він оголосив, включають заморожування активів 70 фізичних і юридичних осіб з росії, а також додаткові експортні обмеження щодо ще 90 російських організацій, пов'язаних з військово-промисловим комплексом (ВПК). Їхні рахунки на території Японії будуть заморожені.

Крім того, санкції включають заборону на імпорт російського золота і надання росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

"Ми відкидаємо світ, в якому односторонні зміни статусу-кво, такого як вторгнення росії в Україну, мають повсюдний характер, і зміцнимо міжнародний порядок, заснований на верховенстві закону", - заявив Кісіда.

Нагадаємо, уряд Японії з кінця лютого схвалив кілька пакетів санкцій проти росії. Було заборонено інвестиції в країну, обмежено експорт та відкликано пільговий режим у торгівлі.

7 червня Японія ввела санкції щодо ще двох російських банків: «Россільгоспбанку» та «Московського кредитного банку» (МКБ), а також проти «Білоруського банку розвитку та реконструкції». Тоді ж було оголошено про заборону вивезення товарів, що сприяють зміцненню промислової бази російської федерації.