Японія та ООН передали Україні потужні автотрансформатори

В Україну доставлено два нові потужні автотрансформатори, придбані спільно Програмою розвитку ООН в Україні та урядом Японії.
Це обладнання призначене для встановлення на одній із підстанцій Укренерго та надання електроенергії більш ніж 500 тисячам споживачів.
Пресслужба Міненерго наголосила, що автотрансформатори відіграють важливу роль у забезпеченні електроенергією населення України.
Вони стали особливо важливими за часів масованих обстрілів, коли вони ставали пріоритетними цілями для ворога..
Встановлення нового обладнання допоможе забезпечити надійне енергопостачання країни та захистити його від подібних атак.
Це обладнання призначене для встановлення на одній із підстанцій Укренерго та надання електроенергії більш ніж 500 тисячам споживачів.
Пресслужба Міненерго наголосила, що автотрансформатори відіграють важливу роль у забезпеченні електроенергією населення України.
Вони стали особливо важливими за часів масованих обстрілів, коли вони ставали пріоритетними цілями для ворога..
Встановлення нового обладнання допоможе забезпечити надійне енергопостачання країни та захистити його від подібних атак.
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