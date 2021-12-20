Янукович вимагає притягнути Порошенко за дачу неправдивих свідчень

23:07 20 липень Київ, Україна

Адвокати, що здійснюють захист колишнього президента України Віктора Януковича, вимагають притягнути до відповідальності Петра Порошенка. Підготовлено та подано відповідну заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Захист колишнього президента України Віктора Януковича також вказує в заяві про те, що і колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк давав у суді неправдиві свідчення. Про це в понеділок повідомив адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси Януковича.

"Обидва свідки були попереджені судом про передбачену кримінальної відповідальності як за відмову від дачі показань, так і за дачу завідомо неправдивих показань. Однак вимоги українського закону вони проігнорували ", - цитує Сердюка прес-служба адвокатського об'єднання.

За його словами, Порошенко дав неправдиві свідчення про його взаємини з екс-генпрокурором Юрієм Луценком і події 2014 року, в тому числі щодо боєздатності Збройних та Військово-морських сил України. У той же час суд визнав колишнього президента невинним за звинуваченням у пособництві посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Зараз Київський апеляційний суд розглядає апеляційну скаргу на вирок Оболонського районного суду у справі про держзраді Януковича. Захист екс-президента стверджує, що суд першої інстанції не дослідив всі докази по справі.