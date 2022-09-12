Янукович розкритикував рішення ВР щодо Революції Гідності

Сьогодні адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк оприлюднив заяву колишнього президента, в якій той критикує рішення ВР про визнання Революції Гідності одним з ключових моментів державного будівництва.
"Верховна Рада сьогодні прийняла постанову про так звану "революцію гідності", в реальності - збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, розділяє його на переможців і переможених.
Майдан називається "ключовим моментом будівництва української держави і виразником національної ідеї свободи". З урахуванням подій останніх 7 років в історії України, таке формулювання звучить знущально", - йдеться в заяві.
Також Янукович згадав про "зруйновану економіку": "Держава, де більше половини населення живе за межею бідності, з якої в пошуках кращого життя за кордон виїхали понад 10 мільйонів громадян... Через 7 років Майдан продовжує розділяти нашу країну. Дії колишньої і нинішньої влади підігрівають і поглиблюють поділ нашої держави. Українці, які були не згодні з державним переворотом 2014 року, продовжують бути чужими у власній країні. Як і раніше радикали мають монополію на правду і нав'язують всьому суспільству свою версію сучасної історії України. Вихваляння вбивць і злочинців, показові судові процеси над незгодними, продовжують бути нормою життя. При цьому економіка України зруйнована, народ вкинуто в злидні і смуток. Люди втратили віру в справедливість, верховенство закону, свободу слова - ті базові принципи демократії, які були гаслами "революції"".
Він також вважає, що в окупації Криму Росією і війні на Донбасі нібито винні п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній спікер парламенту Олександр Турчинов і експрем'єр Арсеній Яценюк.
"Говорячи про анексію Криму і війну на Донбасі більшості українців вже давно відомо, хто винен в цих страшних злочинах. Саме Майдан, а точніше його лідери, Турчинов, Яценюк, Порошенко та інші зробили все, щоб кримчани відчували себе відкинутими в "новій" Україні. З незгодним Донбасом вибрали мову зброї - Турчинов підписав злочинний указ про початок бойових дій в регіоні. Саме покидьки, які прийшли на крові Майдану до влади, вже відчули там смак крові і безкарності, направили проти свого народу важку артилерію, установки залпового вогню, танки і бойову авіацію. Трагічний підсумок цього - десятки тисяч жертв і мільйони зламаних доль", - йдеться в заяві експрезидента-втікача.
"Верховна Рада сьогодні прийняла постанову про так звану "революцію гідності", в реальності - збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, розділяє його на переможців і переможених.
Майдан називається "ключовим моментом будівництва української держави і виразником національної ідеї свободи". З урахуванням подій останніх 7 років в історії України, таке формулювання звучить знущально", - йдеться в заяві.
Також Янукович згадав про "зруйновану економіку": "Держава, де більше половини населення живе за межею бідності, з якої в пошуках кращого життя за кордон виїхали понад 10 мільйонів громадян... Через 7 років Майдан продовжує розділяти нашу країну. Дії колишньої і нинішньої влади підігрівають і поглиблюють поділ нашої держави. Українці, які були не згодні з державним переворотом 2014 року, продовжують бути чужими у власній країні. Як і раніше радикали мають монополію на правду і нав'язують всьому суспільству свою версію сучасної історії України. Вихваляння вбивць і злочинців, показові судові процеси над незгодними, продовжують бути нормою життя. При цьому економіка України зруйнована, народ вкинуто в злидні і смуток. Люди втратили віру в справедливість, верховенство закону, свободу слова - ті базові принципи демократії, які були гаслами "революції"".
Він також вважає, що в окупації Криму Росією і війні на Донбасі нібито винні п'ятий президент України Петро Порошенко, колишній спікер парламенту Олександр Турчинов і експрем'єр Арсеній Яценюк.
"Говорячи про анексію Криму і війну на Донбасі більшості українців вже давно відомо, хто винен в цих страшних злочинах. Саме Майдан, а точніше його лідери, Турчинов, Яценюк, Порошенко та інші зробили все, щоб кримчани відчували себе відкинутими в "новій" Україні. З незгодним Донбасом вибрали мову зброї - Турчинов підписав злочинний указ про початок бойових дій в регіоні. Саме покидьки, які прийшли на крові Майдану до влади, вже відчули там смак крові і безкарності, направили проти свого народу важку артилерію, установки залпового вогню, танки і бойову авіацію. Трагічний підсумок цього - десятки тисяч жертв і мільйони зламаних доль", - йдеться в заяві експрезидента-втікача.
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