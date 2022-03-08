Янукович запропонував Зеленському здатися

"Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто Ви зобов'язані будь-що зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.



На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та Ваші партнери на Заході". - сказав Янукович.