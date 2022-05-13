Яхти та будинки російських олігархів знайшли в Іспанії

Іспанська влада виявила будинки, що належать 15 російським олігархам, включеним до списку санкцій.
Маріано Гарсія Фресно, голова відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів заявив, що відділ виявив активність після вторгнення в Україну 24 лютого, коли олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам, щоб уникнути виявлення.
"Вони вже почали переміщувати ці пакети, особливо в іспанських компаніях, або пакети чи акції в іноземних компаніях", - сказав Гарсія Фресно.
"Ми виявили близько 15 осіб з цього списку ЄС та ще 105 осіб, пов'язаних з ними або членами їхніх сімей. У списку є менш відомі люди, але деякі з них були одними з найвідоміших", - додав Гарсія.
Вивчивши понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсії Фресно встановив, що олігархи, які потрапили під санкції, мали частки щонайменше у 10 іспанських та 13 іноземних компаніях.
Інформація була передана підрозділу фінансової розвідки країни та Міністерству фінансів, і наприкінці квітня уряд підтвердив, що він заморозив 12 грошових коштів та банківських рахунків, пов'язаних з п'ятьма особами зі списку санкцій, а також три розкішні яхти та 23 об'єкти нерухомості.
За словами Гарсії Фресно, компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, у тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками та частками у компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.
Маріано Гарсія Фресно, голова відділу із запобігання відмиванню грошей Генеральної ради нотаріусів заявив, що відділ виявив активність після вторгнення в Україну 24 лютого, коли олігархи намагалися передати свої частки в деяких компаніях родичам або партнерам, щоб уникнути виявлення.
"Вони вже почали переміщувати ці пакети, особливо в іспанських компаніях, або пакети чи акції в іноземних компаніях", - сказав Гарсія Фресно.
"Ми виявили близько 15 осіб з цього списку ЄС та ще 105 осіб, пов'язаних з ними або членами їхніх сімей. У списку є менш відомі люди, але деякі з них були одними з найвідоміших", - додав Гарсія.
Вивчивши понад 1000 імен серед мільйонів транзакцій, зареєстрованих державними нотаріусами Іспанії з 2004 року, підрозділ Гарсії Фресно встановив, що олігархи, які потрапили під санкції, мали частки щонайменше у 10 іспанських та 13 іноземних компаніях.
Інформація була передана підрозділу фінансової розвідки країни та Міністерству фінансів, і наприкінці квітня уряд підтвердив, що він заморозив 12 грошових коштів та банківських рахунків, пов'язаних з п'ятьма особами зі списку санкцій, а також три розкішні яхти та 23 об'єкти нерухомості.
За словами Гарсії Фресно, компанії, пов'язані з російськими олігархами, володіють приблизно 35 об'єктами нерухомості в Іспанії, у тому числі декількома розкішними будинками, а також банківськими рахунками та частками у компаніях, що працюють в Іспанії та інших країнах Європи.
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