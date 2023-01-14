Ядерний удар Росії по Україні - ворожий акт проти всього людства.

10:09 14 січня Київ, Україна

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками зустрічі у Вашингтоні зробили жорстку заяву щодо можливого ядерного удару Росії по Україні.. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомляє прес-служба Білого дому.

"Ми однозначно заявляємо, що будь-яке застосування росією ядерної зброї в Україні стало б ворожим і нічим не виправданим ворожим актом проти всього людства", - йдеться у спільній заяві.

Лідери Японії та США також наголосили, що держави продовжать запроваджувати санкційні заходи проти російської федерації, непохитно надавши підтримку Україні.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що росія тримає у тимчасово окупованому Криму носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.