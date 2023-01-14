Ядерний удар Росії по Україні - ворожий акт проти всього людства.

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда за підсумками зустрічі у Вашингтоні зробили жорстку заяву щодо можливого ядерного удару Росії по Україні.. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомляє прес-служба Білого дому.
Лідери Японії та США також наголосили, що держави продовжать запроваджувати санкційні заходи проти російської федерації, непохитно надавши підтримку Україні.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що росія тримає у тимчасово окупованому Криму носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування.
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