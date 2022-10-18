Ядерна зброя росії загрожує всьому людству - Данилов

17:09 18 жовтня Київ, Україна

Росію та деякі інші країни необхідно роззброювати, бо вони загрожують усьому людству. Якщо ж росія ухвалить рішення про використання тактичної ядерної зброї, кількість країн, що мають так звану "брудну бомбу", різко зросте.



Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов в інтерв'ю естонській телерадіомовній компанії ERR.

"Ми вважаємо, що якщо росія ухвалить рішення про використання тактичної ядерної зброї, то всі країни повинні будуть поводитися так, як вважають за потрібне. Але при цьому кількість країн, що мають так звану "брудну бомбу", збільшиться в геометричній прогресії. Це неприпустимо”, – заявив Данилов.

Він додав, що навіть країни, які висловили нейтральну позицію щодо війни росії в Україні, можуть стати об'єктами загроз з боку росії, саме тому рф і "такі країни як росія" необхідно роззброїти.

"На це повинні відреагувати не лише наші партнери, а й увесь цивілізований світ, у тому числі країни, що зберігають у цій війні нейтралітет. Вони повинні зрозуміти, чим це може закінчитися, бо якщо путін погрожуватиме ядерною зброєю, то й ці країни можуть стати об'єктом таких загроз з боку інших країн, це лише питання часу. Я вважаю, що такі країни, як росія і деякі інші, необхідно роззброювати, вони не мають права володіти ядерною зброєю, тому що це загроза всьому людству", — додав секретар РНБО.

Данилов також зазначив, що путін змінив свою стратегію та тактику, у тому числі "воює з цивільним населенням, але не з нашими військовими".