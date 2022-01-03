Ядерна п'ятірка зробила спільну заяву





Країни заявили, що "вважають своєю першочерговою відповідальністю не допустити війну між державами, які мають ядерну зброю, йдеться у заяві лідерів держав. Китай, Росія, Великобританія, США та Франція спільно виступили на підтримку договору про нерозповсюдження ядерної зброї та взаємне ненацілювання ракет.Країни заявили, що "вважають своєю першочерговою відповідальністю не допустити війну між державами, які мають ядерну зброю, йдеться у заяві лідерів держав.

"Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців. Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, ми також підтверджуємо, що ядерні озброєння – поки вони продовжують існувати – мають служити оборонним цілям, стримування агресії та запобігання війні", - наголошується у заяві.

Сторони наголосили на важливості збереження та дотримання всіх чинних угод про нерозповсюдження, роззброєння та контролю озброєння.. Крім того, п'ять країн зобов'язалися зберігати та посилювати нацміри щодо запобігання несанкціонованому або ненавмисному використанню ядерної зброї.

"Ми знову заявляємо про актуальність раніше зроблених нами заяв про ненацілювання та підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одна на одну чи будь-які інші країни", - йдеться у заяві.

Ця заява мала бути оприлюднена у зв'язку з початком 10-ї конференції з розгляду дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї 4 січня в Нью-Йорку, США, однак була перенесена через ускладнення епідситуації, у зв'язку з чос країни вирішили не відкладати оприлюднення цього заяви.