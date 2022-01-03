Ядерна п'ятірка зробила спільну заяву

Китай, Росія, Великобританія, США та Франція спільно виступили на підтримку договору про нерозповсюдження ядерної зброї та взаємне ненацілювання ракет.
Країни заявили, що "вважають своєю першочерговою відповідальністю не допустити війну між державами, які мають ядерну зброю, йдеться у заяві лідерів держав.
Країни заявили, що "вважають своєю першочерговою відповідальністю не допустити війну між державами, які мають ядерну зброю, йдеться у заяві лідерів держав.
Сторони наголосили на важливості збереження та дотримання всіх чинних угод про нерозповсюдження, роззброєння та контролю озброєння.. Крім того, п'ять країн зобов'язалися зберігати та посилювати нацміри щодо запобігання несанкціонованому або ненавмисному використанню ядерної зброї.
Ця заява мала бути оприлюднена у зв'язку з початком 10-ї конференції з розгляду дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї 4 січня в Нью-Йорку, США, однак була перенесена через ускладнення епідситуації, у зв'язку з чос країни вирішили не відкладати оприлюднення цього заяви.
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