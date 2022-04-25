Яценюк про можливу економічну і політичну кризу

13:12 26 листопада Київ, Україна

Володимир Зеленський не володіє досконало ситуацією, пов'язаною з бюджетом на 2021 рік, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль просто сховався від рішення проблем.



Про це в своєму Telegram написав колишній прем'єр-міністр і лідер політичної партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

"Начебто погодили бюджет з МВФ . І що? Програму реформ в цьому році провалили. Грошей на рахунках держави немає. При такій тенденції почнеться затримка зарплат, пенсій і соціальних виплат. Далі - перестануть відшкодовувати ПДВ, збирати переплати по податках, не фінансуватимуть місцеві бюджети і так далі. Діра - 120 млрд грн. Якщо ЄС дасть макрофін (а це сумнівно), то дірка - 100 млрд", - написав він. "МВФ нам поки не світить", - вважає Арсеній Яценюк.

З варіантів виходу з ситуації, на його переконання, "тільки запозичення: зовнішній ринок (дорого), внутрішній ринок (дорого), рефінансування НБУ і покупка на ці емітовані гривні банками державних цінних паперів".



У той самий час, написав лідер "Народного фронту", прем'єр просто сховався з моменту свого призначення, а президент не знає ситуації.