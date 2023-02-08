"Я стою перед вами від імені хоробрих": Зеленський виступив у парламенті Великобританії

16:13 08 лютого Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Великобританії після зустрічі із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

"Я прийшов сюди і стою перед вами від імені хоробрих. Від імені наших Воїнів, які зараз перебувають в окопах під вогнем ворожої артилерії. Від імені наших льотчиків та всіх захисників неба, які захищають Україну від ворожих літаків та ракет. Від імені наших танкістів, які виборюють відновлення наших українських кордонів, від імені наших призовників, які проходять підготовку, у тому числі і тут, у Британії. І хто потім буде відправлений на фронт. Кваліфіковані, екіпіровані та ті, що прагнуть перемоги. Які чекають на своїх хоробрих синів і хоробрих дочок з війни додому. Спасибі, Британія", - сказав президент на початку виступу.

Що відомо про візит Зеленського до Великобританії

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великобританії з першим візитом після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Це другий закордонний візит українського президента із початку війни. У Великій Британії його зустрів прем'єр Ріші Сунак.



На Даунінг-стріт повідомили, що Зеленський проведе зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступить із промовою у парламенті. Президент та його команда також зустрінуться з керівниками оборонних та відомств безпеки, у тому числі з начальником Генерального штабу та начальником Військово-повітряних сил, щоб обговорити деталі програми навчань.



Очікується, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військ до пілотів винищувачів та морських піхотинців, а також про постачання Києву далекобійної зброї.