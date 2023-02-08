"Я стою перед вами від імені хоробрих": Зеленський виступив у парламенті Великобританії

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Великобританії після зустрічі із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.
Що відомо про візит Зеленського до Великобританії
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великобританії з першим візитом після вторгнення росії в Україну у 2022 році. Це другий закордонний візит українського президента із початку війни. У Великій Британії його зустрів прем'єр Ріші Сунак.
На Даунінг-стріт повідомили, що Зеленський проведе зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступить із промовою у парламенті. Президент та його команда також зустрінуться з керівниками оборонних та відомств безпеки, у тому числі з начальником Генерального штабу та начальником Військово-повітряних сил, щоб обговорити деталі програми навчань.
Очікується, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військ до пілотів винищувачів та морських піхотинців, а також про постачання Києву далекобійної зброї.
На Даунінг-стріт повідомили, що Зеленський проведе зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і виступить із промовою у парламенті. Президент та його команда також зустрінуться з керівниками оборонних та відомств безпеки, у тому числі з начальником Генерального штабу та начальником Військово-повітряних сил, щоб обговорити деталі програми навчань.
Очікується, що Сунак оголосить про розширення програми підготовки українських військ до пілотів винищувачів та морських піхотинців, а також про постачання Києву далекобійної зброї.
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