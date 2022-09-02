Вибухи в окупованому Криму – це демілітаризація у дії - ОП

11:17 16 серпня Київ, Україна

Вибухи в окупованому Криму – це демілітаризація у дії.

 
Так прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вибухи біля Джанкоя у вівторок, 16 серпня.

Він зазначив, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок та туризм.
 
"А окупований російськими бойовиками Крим – це про вибухи складів та зростання смертельної небезпеки для загарбників та злодіїв. Демілітаризація у дії", – написав Подоляк.

Сьогодні вранці у Криму пролунали вибухи. Як стало відомо, сталося одразу два інциденти: пожежа на трансформаторній підстанції та детонація на складі боєприпасів у селі Травневе.