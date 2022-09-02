Вибухи в окупованому Криму – це демілітаризація у дії - ОП

Вибухи в окупованому Криму – це демілітаризація у дії.
Так прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вибухи біля Джанкоя у вівторок, 16 серпня.
Він зазначив, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок та туризм.
Він зазначив, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок та туризм.
Сьогодні вранці у Криму пролунали вибухи. Як стало відомо, сталося одразу два інциденти: пожежа на трансформаторній підстанції та детонація на складі боєприпасів у селі Травневе.
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