Вибухи в окупованому Криму – це демілітаризація у дії - ОП

11:17 16 серпня Київ, Україна

Вибухи в окупованому Криму – це демілітаризація у дії.

Так прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк вибухи біля Джанкоя у вівторок, 16 серпня.



Він зазначив, що Крим нормальної країни – це про Чорне море, гори, відпочинок та туризм.

"А окупований російськими бойовиками Крим – це про вибухи складів та зростання смертельної небезпеки для загарбників та злодіїв. Демілітаризація у дії", – написав Подоляк.