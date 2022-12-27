Вибухи в Енгельсі викликали занепокоєння в росії - ISW

11:54 27 грудня Київ, Україна

Вибухи на авіабазі в Енгельсі викликали занепокоєння та критику в російському інформпросторі. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 26 грудня.



Зазначається, що інформація про інцидент на військовому аеродромі в Саратовській області з'явилася в ніч із 25 на 26 грудня. Вранці в понеділок міноборони росії заявило, що російська ППО збила український безпілотник, що наближався до аеродрому Енгельс на малій висоті. Внаслідок падіння уламків загинули троє військовослужбовців.



Як підкреслює ISW, представники провоєнної спільноти "вхопилися за звіт міноборони" та розкритикували можливості ППО країни. Крім того, вони залишилися незадоволеними реакцією влади на інформацію про вибухи в глибокому тилу росії.