Вибухи у Джанкої порушили логістику окупантів - аналітики

17:02 17 серпня Київ, Україна

Після вибухів 16 серпня в тимчасово окупованому Криму командування росії, найімовірніше, стурбоване очевидним погіршенням безпеки на острові.



Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Міноборони Великої Британії.



"Причина цих інцидентів та масштаб збитків ще не зрозумілі, але російське командування, найімовірніше, буде дедалі більше стурбоване очевидним погіршенням безпеки в Криму, який функціонує як тиловий район для окупації", - йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що 16 серпня біля Джанкоя, на півночі Криму, вибухнув склад боєприпасів, також, ймовірно, було пошкоджено сусідню залізницю та електропідстанцію. Пізніше повідомлялося, що з району авіабази у Гвардійському у центрі Криму піднімається дим.



/>Джанкой і Гвардійське є домівками для двох найважливіших російських військових аеродромів у Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним та залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у забезпеченні російських операцій на півдні України”, – повідомляє британська розвідка.



Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті пише, що вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі порушили логістику окупаційної армії.



"Війська росії використовували Джанкой як залізничний вузол для доставки військ та обладнання в окуповані населені пункти на півдні Запорізької області, зокрема, в Мелітополь", - пояснюють фахівці інституту.



Аналітики вважають, що кінцевим результатом цієї операції, ймовірно, буде порушення спроможності російських військ підтримувати механізовані сили на західному березі Дніпра та захищати їх за допомогою авіації та артилерії на східному березі від українських контратак.



Хоча ISW нагадує, що Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за удари по Криму, такі дії "не порушили б зобов'язання щодо використання наданої Заходом зброї лише в межах України", оскільки півострів – суверенна українська територія, йдеться у звіті.



Водночас автори доповіді зазначають, що немає жодних ознак того, що українські сили використовували для останніх ударів по Криму зброю, надану США, і це було б малоймовірно, оскільки цілі розташовані далеко за межами радіусу ураження відправлених США систем.



Напередодні Рефат Чубаров заявив, що Україна має знищити міст через Керченську протоку, який є головним механізмом, який дозволяє росії зберігати посилену військову присутність у Криму і завдавати ударів по материку.



Глава Меджлісу кримськотатарського народу радить росіянам, які незаконно оселилися в тимчасово окупованому росією Криму, терміново виїжджати з півострова.